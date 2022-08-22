В Нацгвардии опровергли российский фейк о причастности «Азова» к убийству пропагандистки дугиной

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22.08.2022 18:03

Наталья Вовк, которую российские пропагандисты называют исполнительницей убийства Дарьи Дугиной, не проходила службу в подразделениях НГУ.

Как известно, Land Cruiser Prado под управлением дугиной взорвался в Подмосковье вечером 21 августа. Ответственность за подрыв автомобиля российской пропагандистки взяла российская партизанская организация "Национальная республиканская армия".

22 августа в фсб рф отчитались о «раскрытии» убийства дарьи дугиной. Взрыв якобы совершила украинка Наталья Вовк по заданию украинских спецслужб.

Позже российские ресурсы распространили информацию, что Наталья Вовк служила в «Азове» и обнародовали фото женщины и изображение удостоверения, в котором указано, что она служила в Нацгвардии.

«Российские СМИ распространяют информацию о том, что ФСБ сообщает, что убийство дочери Александра Дугина Дарьи подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнительницей якобы гражданка Украины Вовк Наталья Павловна.

Кроме того, российские пропагандисты сообщают, что Волк якобы раньше проходил службу в составе украинского батальона «Азов». Таким образом, пытаясь оправдать среди своих граждан предварительное решение о признании подразделения Национальной гвардии Украины террористической организацией, показывая россиянам «преступления, совершаемые азовцами» на территории россии.

Сообщаем, что гражданка Волк Наталья Павловна не проходила службу в отдельном отряде специального назначения Национальной гвардии «Азов».

Таких историй, очевидно, будет еще много. Тем более, накануне главного государственного праздника Украины», – заявили в Нацгвардии.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, комментируя «расследование» фсб, заявил, что российская пропаганда «вновь создает вымышленные миры».

Напомним, что сразу после инцидента российские пропагандисты требовали удара по Киеву за смерть дугиной, в Офисе Президента заявили, что непричастны к смерти журналистки.

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