Наталья Вовк, которую российские пропагандисты называют исполнительницей убийства Дарьи Дугиной, не проходила службу в подразделениях НГУ.

Как известно, Land Cruiser Prado под управлением дугиной взорвался в Подмосковье вечером 21 августа. Ответственность за подрыв автомобиля российской пропагандистки взяла российская партизанская организация "Национальная республиканская армия".

22 августа в фсб рф отчитались о «раскрытии» убийства дарьи дугиной. Взрыв якобы совершила украинка Наталья Вовк по заданию украинских спецслужб.

Позже российские ресурсы распространили информацию, что Наталья Вовк служила в «Азове» и обнародовали фото женщины и изображение удостоверения, в котором указано, что она служила в Нацгвардии.

«Российские СМИ распространяют информацию о том, что ФСБ сообщает, что убийство дочери Александра Дугина Дарьи подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнительницей якобы гражданка Украины Вовк Наталья Павловна.

Кроме того, российские пропагандисты сообщают, что Волк якобы раньше проходил службу в составе украинского батальона «Азов». Таким образом, пытаясь оправдать среди своих граждан предварительное решение о признании подразделения Национальной гвардии Украины террористической организацией, показывая россиянам «преступления, совершаемые азовцами» на территории россии.

Сообщаем, что гражданка Волк Наталья Павловна не проходила службу в отдельном отряде специального назначения Национальной гвардии «Азов».

Таких историй, очевидно, будет еще много. Тем более, накануне главного государственного праздника Украины», – заявили в Нацгвардии.