Командующий ВМС рассказал, как украинский катер заманил в ловушку российский фрегат и тот был вынужден бежать

Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа рассказал о боевом эпизоде в Черном море с участием российского фрегата «Адмирал Макаров» и украинского катера «Почаев», который по водоизмещению уступает кораблю России в 15 раз.

Об этом сообщает "Лига.net".

Когда и где именно произошло сражение, командующий не уточнил. В начале мая в соцсетях появились сообщения об уничтожении или повреждении «Макарова». По словам Неижпапы, первоначально черноморский флот России «не считал нас «достойным противником».

- Когда, простите, фрегат 11356Р «Макаров» охотится за водолазным катером ВМС Украины и вступает в бой с ним, в то же время на «Макарове», по-современному оборудованном корабле, – 100-миллиметровая пушка, ракеты «Калибр», ракетный комплекс мощный, торпеды, а у катера – ДШК… Начинает по нему работать артиллерией и не попадает, этот катер уворачивается, – рассказал вице-адмирал.

Неижпапа рассказал дальше, что катер отошел в зону прикрытия артиллерии Морской пехоты ВСУ.

- Это героические ребята, об этом фильмы можно снимать… Артиллерия начинает поражать этот фрегат, и он под 30 узлов бежит в Севастополь. Бой окончен, – сказал командующий ВМС.

По его словам, во время войны с катеров сбивали "и ракеты "Калибр", и самолеты".