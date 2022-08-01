«Азов» отрицает свою причастность к ликвидации дочери Дугина – в убийстве видят провокацию спецслужб россии

Полк «Азов» отрицает обвинение России о якобы причастности к убийству дочери русского пропагандиста Дугина.

Об этом сообщается в телеграмм-канале "Азова".

«Женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовали фсб в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина – не имеет никакого отношения к полку «Азов» и никогда не принадлежала к нашему подразделению».

«Так называемый документ, которым спецслужбы России пытаются довести причастность «Азова» к подрыву авто Дугиной, на самом деле является не более чем очередной «визитной карточкой Яроша». А сам теракт – это подготовка к «трибуналу» над азовцами. Ведь таким образом Россия подогревает общественное мнение своих граждан относительно «необходимости» такого судилища. Мы категорически осуждаем это незаконное судилище над украинскими военными и призываем всех, в чьих силах это остановить, сделать все возможное, чтобы так называемый «трибунал» не состоялся», - говорится в заявлении «Азова».

Как известно, Land Cruiser Prado под управлением дугиной взорвался в Подмосковье вечером 21 августа. Ответственность за подрыв автомобиля российской пропагандистки взяла российская партизанская организация "Национальная республиканская армия".

22 августа в ФСБ РФ отчитались о «раскрытии» убийства дарьи дугиной. Взрыв якобы совершила украинка Наталья Вовк по заданию украинских спецслужб. А в Нацгвардии опровергли российский фейк о причастности «Азова» к убийству дугиной пропагандистки.