Командующий ВМС рассказал, как корабль «Юрий Олефиренко» избежал обстрела и открыл ответный огонь

Командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа прокомментировал эпизод, когда в июне корабль «Юрий Олефиренко» попал под обстрел. Как оказалось, тогда корабль не только избежал вражеских попаданий, но открыл ответный огонь.

Об этом Неижпапа рассказал в интервью Генеральному штабу ВСУ.

Напомним, ранее было опубликовано видео с российского беспилотника, как возле Очакова вокруг десантного корабля «Юрий Олефиренко» падают вражеские снаряды. Как оказалось, после этого корабль открыл ответный огонь.

– россияне говорили, что они его «уничтожили». А командир корабля тогда говорил: «Я разворачиваюсь и по ним буду сейчас… я покажу, кто по ком стреляет». Я говорю – подожди, выведи сначала и заряди. Он говорит: «Нет, я сейчас разворачиваюсь и буду их…». Человек в бою и корабль весь в бою.

- Экипаж этого корабля – одна единая боевая машина. Они знают в совершенстве, что они делают, как они делают, – прокомментировал вице-адмирал.

#war The 🇺🇦Ukrainian Yuri Olefirenko,Polnochny-class landing ship pod strike of 🇷🇺Russian artillery торги вдоль Bugsko-Dneprovsko-Limansky Canal близ port Ochakov в Mykolaiv region на Jun23. Video было получено от стреляющего spotter drone. War Online pic.twitter.com/CZc7ah7EOd — Capt(N) (@Capt_Navy) Июнь 10, 2022

Интервью вице-адмирала Неижпапы