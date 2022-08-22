ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: рф с февраля атаковала Украину 3,5 тысячами ракет

Уже 181-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 22 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 23 августа.

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00:25 С начала полномасштабной войны рф применила против Украины почти 3,5 тысячи ракет.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Общее количество различных крылатых ракет, которые россия применила против нас, близится уже к 3,5 тысячам. Удары российской артиллерии просто невозможно сосчитать – настолько их много, настолько они интенсивны. И при этом государство-террорист еще не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз нагло собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС, - сказал Зеленский.

00:17 Германия продолжит поддерживать Украину оружием для защиты суверенитета и территориальной целостности.

Об этом сказал канцлер Олаф Шольц во время брифинга с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, пишет «Зеркало недели».

- Наша главная задача – сделать все для поддержки Украины. Мы понимаем возможность дальнейшей эскалации, поэтому делаем важное обещание: мы будем продолжать поддерживать Украину дальнейшими поставками оружия, - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что Берлин уже снабжает оружием и предоставляет средства Украине. По словам Шольца, немецкое оружие меняет ситуацию на фронте и помогает украинцам защищаться от ударов с воздуха.

