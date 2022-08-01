Война на Николаевщине: Оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые села

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 23 августа, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 22 августа доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

08:13 В ОВА обнародовали информацию о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 23 августа.

Информация о последствиях боевых действий в Николаевском районе не поступала.

В Баштанском районе 22 августа, с 19:00 до полуночи, были обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы Широковской громады. Так, 22 августа, ориентировочно с 12:00 до 13:00, обстрелы получили село Червоная Долина. Повреждены четыре жилых дома. Пострадавших нет.

Также 23 августа, ориентировочно в 01.00 и 03.00, были обстрелы возле села Широкое. Около 05:30 были обстрелы за пределами деревень Поляна, Червоная Долина, Широкое. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады, находящиеся на линии разграничения. Так, ночью, 23 августа, в 02:08 были обстрелы пгт Березнеговатое. Из-за попадания боеприпасов и их обломков произошло возгорание сена.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

07:28 Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, на Южнобугском направлении противник принимает меры по восполнению потерь.

Враг совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Парутино, Лиманы, Лозовое, Шевченково, Мирное, Украинка, Киселевка, Потёмкино, Широкое, Ивановка, Осокоровка, Добрянка, Пришиб, Квитневое. Нанес авиационные удары вблизи Трудолюбовки, Потемкиного и Андреевки.

В целях ведения воздушной разведки активно задействовал БПЛА.

07:14 Обстановка в южной операционной зоне стабильно напряженная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, не имеет изменений ни в составе сил, ни в их позициях. Скованный на суше, противник сосредоточен на дистанционных обстрелах и авиационных ударах, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 22 августа.

В течение 22 августа ракетами воздушного базирования атакована Одесчина и Николаевщина. В первом случае речь шла о Х-59 и объекте инфраструктуры региона, во втором – ракета Х-31, направленная в район Коблевого, сбитая силами противовоздушной обороны над морем. Потерь и разрушений нет.

Вертолетами и штурмовой авиацией враг восемь раз атаковал наши позиции вдоль линии столкновения. Без наших утрат.

Наши авиационные удары по опорному пункту, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, складам боеприпасов и по средствам противовоздушной обороны оккупантов, имели убедительный результат.

В сочетании с выполнением огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями обеспечены потери врага в количестве 17 рашистов, одного зенитно-ракетного комплекса «Бук», одного буксированного минометного комплекса «Сани» 120 мм калибра, пяти единиц автомобильной и бронированной техники.

Существенное поражение нанесено Антоновскому мосту, подтверждена весомая степень повреждения моста через Каховскую ГЭС, уничтожен состав вражеских боеприпасов в Каховке.

В Черном море среди 13 кораблей, маневрирующих вдоль крымского побережья, укрываясь в ракетно-безопасных для себя районах, четыре ракетоносители, среди которых один подводный, оснащенный 28 ракетами типа «Калибр».