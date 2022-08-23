«Внутренние процессы в рф»: Данилов заявил, что дугину ликвидировали российские спецслужбы

Секретарь СНБО Алексей Данилов категорически отрицает причастность Украины к подрыву автомобиля российской пропагандистки Дарьи Дугиной и подчеркнул, что это работа самих россиян.

Об этом Данилов заявил в эфире телемарафона новостей.

– Мы не работаем таким образом. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши ребята. К взрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения – это работа российских спецслужб, – сказал Данилов.

По его словам, подрыв авто дугиной может быть связан с тем, что она, как и ее отец александр дугин, критиковали кремль и российскую армию за медленные темпы так называемой «спецоперации». По мнению секретаря СНБО, это нравилось далеко не всем, потому к делу привлекли фсб.

– Там есть внутренние процессы в российской федерации – это отдельная ветвь со своим собственным взглядом на процессы, которые должны происходить... Еще раз подчеркну, что наши спецслужбы к этому не имеют никакого отношения, – подытожил Данилов.

Как известно, Land Cruiser Prado под управлением дугиной взорвался в Подмосковье вечером 21 августа. Ответственность за подрыв автомобиля российской пропагандистки взяла российская партизанская организация "Национальная республиканская армия".

22 августа в фсбрф отчитались о «раскрытии» убийства дарьи дугиной. Взрыв якобы совершила украинка Наталья Вовк по заданию украинских спецслужб.

В Нацгвардии опровергли российский фейк о причастности "Азова" к убийству пропагандистки дугиной. Азов также отрицал свою причастность к ликвидации дочери дугина.