«Могут сыграть важную роль в контрнаступлении на Херсон и Крым»: США планируют передать Украине дроны-камикадзе Switchblade 600

В одну из последующих поставок оружия для ВСУ могут быть включены дроны-камикадзе Switchblade 600, которые способны длительно зависать над целью.

Об этом сообщает Defense News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джессику Максвелл.

По информации источника, американское оборонное ведомство обсуждает контракт на разработку и изготовление десяти дронов Switchblade 600 с компанией AeroVironment. Ожидается, что он будет заключен в течение следующего месяца. Когда именно Украина получит баражирующие боеприпасы – пока неизвестно.

– Я думаю, что беспилотники-камикадзе составят значительную часть от будущих поставок, потому что они не требуют специальной инфраструктуры, в частности, им не нужна взлетно-посадочная полоса. Switchblade могут сыграть важную роль в контрнаступлении украинцев на Херсон и Крым, поскольку могут быть запущены за пределы радиуса действия российских систем ПВО и нанести ущерб инфраструктуре россиян, – сказал Сэмюэль Бендетт, эксперт из Центра военно-морского анализа и Центра новой американской безопасности.

Switchblade 600 могут пролететь более 40 километров и зависнуть над целью на 40 минут, прежде чем нанести удар противотанковой боеголовкой. Оператор дрона использует планшетную систему управления огнем с сенсорным экраном и возможностью вручную пилотировать баражирующую ракету.

Напомним, что США уже научили группу украинских военных использовать дроны-камикадзе. Switchblade уже поступали в ВСУ и успешно использовались против оккупантов.