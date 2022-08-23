Эстония назвала провокацией версию фсб об убийстве дугиной и не получала запросы относительно Вовк

Урмас Рейнсалу Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокацией заявление фсб рф о причастности к убийству пропагандистки дарьи дугиной некой украинки Натальи Вовк и ее бегстве в страну.

Об этом сообщает ERR.

Эстонский министр отметил, что рф пытается оказать давление на Эстонию, за ее поддержку Украины.

– Эстония рассматривает заявления фсб как провокацию рф. Больше нам к этому нечего добавить, - сказал Рейнсалу.

Также Эстония не получала от властей рф официального запроса по поводу пересечения российско-эстонской границы Наталией Вовк, сообщает «Интерфакс».

«Мы можем публиковать данные людей, которые перемещаются через границу только в предусмотренных законом случаях. Мы не получали никакой официальной информации или запроса от российских властей на этот счет», – говорится в сообщении МИД Эстонии.

Как известно, Land Cruiser Prado под управлением дугиной взорвался в Подмосковье вечером 21 августа. Ответственность за подрыв автомобиля российской пропагандистки взяла российская партизанская организация «Национальная республиканская армия».

22 августа в фсбрф отчитались о «раскрытии» убийства дарьи дугиной. Взрыв якобы совершила украинка Наталья Вовк по заданию украинских спецслужб.

В Нацгвардии опровергли российский фейк о причастности «Азова» к убийству пропагандистки дугиной. «Азов» также отрицал свою причастность к ликвидации дочери дугина.