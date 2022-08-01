В Херсоне попытались подорвать очередного коллаборанта

В понедельник, 22 августа, в Херсоне при помощи подрыва осуществлено покушение на так называемого руководителя оккупационного «Департамента внутренней политики ВГА» Игоря Телегина.

Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосейчук, а также ряд Telegram-каналов. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Вчера в районе 18:20 жители Херсона услышали взрыв, который произошел в Таврическом микрорайоне города. По информации канала «Херсон: война без фейков», сработало взрывное устройство, спрятанное в кусте. На место происшествия сразу прибыли сотрудники российских силовых ведомств, проводившие опрос и поиск свидетелей. А также дополнительная группа силовиков, включавшая кинологов с собаками. Вечером того же дня в отдельных жилых домах в Херсоне были проведены усиленные обыски.

Впоследствии появилась информация, что ликвидирован начальник департамента внутренней политики оккупационной «ВГА» Херсона Игорь Телегин – близкий друг гауляйтера Владимира Сальдо и фейковый «афганец». В свое время Телегин возглавлял «Блок Владимира Сальдо» и участвовал в его предвыборной кампании.

Обновлено в 13:22. Российские ресурсы со ссылкой на коллаборанта, так называемого «замглавы ВГА» Кирилла Стремоусова подтвердили факт покушения. При этом Стремоусов заявил, что Телегин выжил после покушения. Но больше подробностей о состоянии предателя российские пропагандисты не сообщают.

В городе до начала полномасштабной войны и оккупации Телегин был известен тем, что носил награды, которых его никто не удостаивал. Он служил начальником склада ГСМ, а позже начал называть себя «десантником».

Как известно, это не первый случай, когда целями партизанов в Херсонской области становятся коллаборанты.

16 июня в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

22 июня стало известно, что в Голой Пристани взорвали автомобиль Daewoo Lanos, который мог принадлежать Алексею Ковалеву. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о взрыве машины нардепа-изменника Алексея Ковалева в Херсонской области. 30 июня предатель Ковалев впервые после покушения показался на пропагандистском ресурсе.

24 июня во временно оккупированном Херсоне взорвался еще один автомобиль - сообщалось о гибели коллаборанта Дмитрия Савлученко.

7 июля в Новой Каховке ликвидировали полицейского-предателя Сергея Томку. Ликвидированный в Новой Каховке коллаборант работал в руководстве оккупационной «полиции» и проводил репрессии.

В начале августа во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области совершили покушение на «замглавы» созданной оккупантами местной «администрации» Виталия Гура. Он скончался в реанимации.

Также напомним, как назначенный оккупантами «руководитель» Херсонской области Владимир Сальдо 5 августа заявил, что ложится в больницу, а свое «полномочия» передает «исполняющему обязанности» Сергею Елисееву. Через время стало известно, что Сальдо ввели в медикаментозную кому, его могли отравить. Сальдо положили в московскую больницу, в токсикологическое отделение НИИ имени Склифософского. Позже гауляйтер Сальдо пришел в себя, но его состояние стабильно тяжелое.