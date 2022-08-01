«Нах*й мне это надо, товарищ майор? Быть мясом я не хочу»: Оккупант рассказал об отказах солдат и командиров идти в наступление

Российский военный делится информацией о решительном отказе командования и солдат наступать.

Аудиозапись телефонного разговора оккупантов опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

– Товарищ майор, такой вопрос: а если я отказ напишу, меня че получается, сразу увольняют?

– Ну как бы пока никого не уволили.

– Просто, ну, у нас вчера инцидент произошел. Нас хотели, ну, должны были выехать на выезд, получается в поддержку. И у нас сейчас переобуваются в воздухе, бл*ть, наше командование и просто там 17-й полк отказывается. И нам говорят, вы, в 4:30 мы выезжаем и нам в 4 говорят: «вы сейчас едете наступать». А у нас ниче не готово, просто ниче: ни плана, «как, че, кто будет на какой позиции». Вообще ниче нету. Мы просто не с кем поедем. Ну, там этот, все командование, все наше, командир роты наш, комбат… Они все отказ написали. Я вместе с ними вчера написал. Ну, нах*й мне это надо, товарищ майор? Них*я не готово, быть мясом я не хочу.

– Угу.

– Че, бл*ть, просто в полк вернуться и все нах*й?

– Ну да, типа придет телеграмма там уволить, но я не знаю, вроде никого, ничего не увольняли.

– Щас если не уволят, я 15го числа еще раз напишу рапорт, ну 15-го октября. Еще два месяца посидеть и нах*й отсюда.

– Тоже вот который с нами был, ну с нами в той точке. Они на танке сидели, в них прилетело, им в башню – 200-й сразу нах*й.

– Да ты че?

– Да, а он буквально два месяца назад, а у него жена и ребенок тоже, я ах*ел.