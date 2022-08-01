Оккупанты строят переправу из барж через реку Днепр рядом с Антоновским мостом

По данным британской военной разведки, российские войска строят через Днепр понтонный мост рядом с Антоновским, который был поврежден ракетными ударами ВСУ.

Об этом идет речь в ежедневной сводке британского ведомства.

В Минобороны Великобритании считают, что на выходных россия начала перебрасывать баржи для строительства прочного понтонного моста. Это будет ключевое связующее звено между Херсоном и оккупированным востоком области. Если российские военные смогут построить приправу, это сильно увеличит пропускную способность. Пока военные рф пользуются паромами.

Однако даже понтонный мост будет крайне уязвим и высока вероятность того, что в ближайшее время украинские войска попытаются уничтожить и его, отмечают в британской разведке.

Тем временем в сети публикуют фотографии, как оккупанты стягивают к Антоновскому мосту баржи и уже даже часть из них выстроили рядом с мостом.