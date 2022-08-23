Оккупанты продолжают стягивать войска и технику на территорию Запорожской АЭС

Российские захватчики накапливают технику на территории Запорожской АЭС и увеличили количество военных на станции.

Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом» в Telegram.

«Вчера, 22 августа 2022 года, в ремонтную зону станции оккупанты дополнительно завезли два БТР и шесть спецгрузовок», - говорится в сообщении.

В общей сложности на территории станции теперь дислоцировано более 40 единиц военной техники. Около первого энергоблока расположены 16 военных машин, у второго – семь. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду.

Также отмечается, что оккупанты пополнили свои ряды и немалым количеством «крепких» военных, некоторые из них – в масках.

Напомним, Зеленский призвал вывести оккупантов из ЗАЭС: «Иначе можно выбросить на свалку все международные документы по ядерной безопасности».