В ОП назвали возможные сроки поступления в Украину западных систем ПВО

В Офисе Президента рассчитывают, что Украина получит западные системы противовоздушной и противоракетной обороны осенью 2022 года.

Об этом «РБК-Украина» сказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига.

– Нужно и закрыть небо, это тоже президент откровенно во всех разговорах доводит до своих партнеров, поэтому мы ожидаем системы противовоздушной и противоракетной обороны, - сказал он.

По его словам, в Офисе Президента достаточно оптимистичны, видя четкие перспективы и временные рамки, когда поставки этих крайне необходимых систем состоятся.

– Обозримая, это осенью будет, - ответил Сибига на уточняющий вопрос по срокам.

Напомним, что в начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что США приняли решение о передаче Украине ЗРК NASAMS.

А в Германии заявляли, что система противовоздушной обороны IRIS-T находится еще на стадии производства и будет готова для отправки ее в Украину в конце лета.

В средине августа в Пентагоне сообщили, что США передадут Украине зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны NASAMS через два-три месяца.

Также в новом пакете военной помощи есть противолокационные ракеты HARM, которые называют оружием, благодаря которому Украина уничтожает вражеские средства ПВО, в частности, С-300, которые обстреливают Николаев.