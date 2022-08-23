Оккупант, который удерживал мирных жителей в подвале без пищи и воды, предстанет перед судом

В суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащиго сводного подразделения управления росгвардии в Кемеровской области рф Андрея Хитрова, который который издевался над жителями Гостомеля, Киевской области.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Установлено, что Хитров во время оккупации Гостомеля вместе с с другими российскими военнослужащими незаконно обыскивали здания.

«Оккупанты выбивали двери, разбивали окна и искали военнослужащих ВСУ и правоохранителей», - добавили в сообщении.

Во время одного из обысков оккупанты запугивали гражданских оружием. Издевательства пришли к тому, что они заставили людей полностью раздеться. После этого людей держали в подвале, предварительно проверив документы и отобрав мобильные телефоны. Пленников били прикладами оружия по ребрам и ногам, угрожали оружием и имитировали казнь. Нелюди морили их голодом и жаждой.

Оккупанту был уведомлен о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, что является нарушением законов и обычаев войны.

Напомним, что ранее в россии исчез оккупант-убийца, который рассказал журналистам о преступлениях своего командования.