«Время остановилось»: Associated Press обнародовало статью о трудностях украинских беженцев

Большинство украинских беженцев, бежавших от войны в конце февраля и в марте, были уверены, что это недолго. Но полномасштабное вторжение длится уже полгода и людям пришлось осознать, что домой они смогут вернуться не скоро, а у некоторых и дома уже нет.

Об этом говорится в статье Associated Press .

Одна из героинь текста – 36-летняя жительница Запорожья Таисия Мокрозуб – уехала в Польшу с 11-месячным сыном. Женщина верила, что война скоро закончится и к маю она вернется домой. Но через полгода Россия обстреливает ЗАЭС, а линия фронта все еще близка к Запорожью, поэтому мужчина Таисии советует ему остаться с ребенком в Польше. Теперь она мечтает возвратиться домой к зиме, надеясь, что к тому времени Украина справится с давлением России.

«Мне кажется, что не только для меня, но и для всех украинцев время остановилось, – сказала Таисия Мокрозуб. – Мы все живем в каком-то подвешенном состоянии».

Associated Press сообщает, что многие беженцы потеряли дома, другие – не могут безопасно чувствовать себя даже вдали от линии фронта. Однако осознание, что это надолго пришло не сразу. «Так что они ждут окончания войны, не имеющей никаких признаков скорого завершения, скучают за домом и отказываются строить какие-либо планы на отдаленное будущее».

С началом нового учебного года некоторые неохотно отдают своих детей в школы за границей, боясь, что они отстанут от украинской системы образования. Многие соглашаются на работу ниже уровня своей квалификации. Некоторые не могут работать, потому что у них маленькие дети.

Издание отмечает, что вторжение России повлекло за собой наибольший кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. Агентство ООН по делам беженцев утверждает, что треть украинцев покинула свои дома, причем более 6,6 млн. перемещено внутри страны и еще более 6,6 млн. - по всему континенту. Примечательно, что европейские страны приняли украинцев без негативной политической реакции, которая имела место по отношению к потокам беженцев с Ближнего Востока и Африки.

Больше украинцев приняла Польша: примерно 1,5 млн человек получили национальные идентификационные номера, предоставляющие им право на социальные льготы. В Варшаве находятся 180 тыс. украинских беженцев – это 10-я часть населения польской столицы и самая большая группировка иностранцев в городе.

В первые дни войны сотни тысяч польских семей приняли в свои дома украинцев. Благодаря этому гостеприимству никогда не было нужды в лагерях для беженцев. Но то, что ожидалось как короткое пребывание, превратилось в длительное, и некоторые поляки сейчас звонят в горячую линию центра, чтобы от них забрали украинцев.

«Гостеприимность ослабевает, – сказала руководитель консультационного центра Украинского дома в Варшаве Оксана Пестрикова. – Мы этого понимаем и ожидали».

Помогают некоторые корпорации, как компания Siemens, которая трансформировала офисные помещения в своей польской штаб-квартире, чтобы создать гостиничное жилье для почти 160 человек.

Но если у Польши не хватает жилья для беженцев, работы достаточно. Другой герой статьи – Олег Яровой из Хмельницкого приехал шесть лет назад и вместе с женой создали франшизу кофейни. Сейчас они расширяются и потеряли некоторых украинских мужчин, работавших там и уехавших воевать. Олег Яровой нанял на работу не знающих польского украинок.