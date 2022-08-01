Зеленский пообещал рф мощный ответ в случае усиления обстрелов в День Независимости

Президент Владимир Зеленский предупредил россию, что в случае увеличения количества вражеских ракетных обстрелов в течение 23-24 августа ответ Украины будет мощным.

Об этом Зеленский заявил на совместной с Президентом Польши Анджеем Дудой встрече со СМИ в Киеве, передает «Укринформ».

– Что будет делать Украина, если будут бить по Киеву? То же, что сейчас. Для меня как для Президента уверен, как для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс – все это одинаково. Там все украинцы живут. В Харькове, Запорожье. Ответ такой же будет и в этих городах. Будут бить нас – будут получать ответ, мощный ответ. Хочу сказать, что с каждым днем, думаю, вы видите это в информационном пространстве, с каждым днем этот ответ будет нарастать. Будет все сильнее и сильнее, - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, известно ли ему о намерениях россии увеличить количество ударов по столице в праздничные дни.

Он отметил, что владеет определенной информацией от украинской разведки и иностранных партнеров по планам россии.

– Наша разведка работает с нашими партнерами. Мы им благодарны за эту информацию. Есть ли угроза? Есть угроза. Она, я считаю, ежедневная, эта угроза. Есть ли дополнительная информация? Мы знаем приоритеты по объектам инфраструктуры или по государственным институтам, но я не вижу, чтобы очень что-то изменилось. Начиная с первого дня 24 числа (февраля – ред), россия постоянно это делает. Могут ли они увеличить количество этих ударов? Да, они могут это сделать на 23-24 число. Это вся информация, которую у меня есть. Другой информации у меня нет, – сказал глава государства.

Как сообщалось, ранее Зеленский предупредил соотечественников о том, что на этой неделе, когда Украина будет отмечать День Независимости, россия может прибегнуть к особо жестоким действиям, поэтому очень важно не уступать враждебному давлению.