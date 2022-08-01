С начала полномасштабного вторжения россияне убили 133 украинских спортсмена и тренера

Российские захватчики убили 133 украинских спортсмена и тренера с начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет в Facebook министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

«В честь их спортивных побед больше не будет подниматься флаг и не будет раздаваться гимн. Россия вторглась в Украину и оборвала их жизнь. 133 спортсмена и тренера погибли на поле боя и от вражеских снарядов. Мы никогда вас не забудем и никогда не простим врагу. Завоевываем победы ради памяти о наших Ангелах», - подчеркнул министр.