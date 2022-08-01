С начала полномасштабного вторжения россияне убили 133 украинских спортсмена и тренера

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23.08.2022 21:00

Российские захватчики убили 133 украинских спортсмена и тренера с начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет в Facebook министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

«В честь их спортивных побед больше не будет подниматься флаг и не будет раздаваться гимн. Россия вторглась в Украину и оборвала их жизнь. 133 спортсмена и тренера погибли на поле боя и от вражеских снарядов. Мы никогда вас не забудем и никогда не простим врагу. Завоевываем победы ради памяти о наших Ангелах», - подчеркнул министр.

Гутцайт добавил к сообщению видеоролик « Ангелы спорта », созданный Министерством молодежи и спорта совместно со Спортивным комитетом Украины.

Фотофакт