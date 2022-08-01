Украина подала в ЕСПЧ ряд требований относительно защитников «Азовстали»

Украина 23 августа представила ряд новых срочных требований по обеспечению права на жизнь и запрету пыток, о защите прав человека и основных свобод в отношении украинских защитников «Азовстали».

Об этом говорится в совместном заявлении министерств юстиции и иностранных дел.

«Украина также требует принятия срочных мер по недопущению использования украинских защитников в любом роде так называемых «трибуналах» и других показательных судилищах, срежиссированных российскими захватчиками», – говорится в заявлении министерств.

Отдельно Украина обратилась к ЕСПЧ с требованием заставить россию предоставить информацию о содержании и медицинском обеспечении, в котором нуждаются украинские герои.

«Украинские защитники Мариуполя комбатанты, законные участники военных действий. В случае попадания в плен они получают статус военнопленных, который требует надлежащего обращения на основе третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года. Проведение каких-либо судилищ над военнопленными в целях пропаганды запрещается и приравнивается к военным преступлениям. Мы обращаемся к миру с требованием использовать все имеющиеся механизмы для защиты наших военнопленных и привлечения россии и конкретных лиц к ответственности за их преступления», – подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина фиксирует преступления российской федерации и использует имеющиеся международно-правовые возможности для обеспечения прав украинских защитников, находящихся в плену у российских оккупантов. Наша позиция четкая: они военнопленные, ни один суд не может быть проведен над ними. Мы ожидаем, что ЕСПЧ внимательно рассмотрит и удовлетворит ходатайство Украины», – заявила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

Указанное ходатайство представлено в рамках межгосударственного дела «Украина против россии (Х)» по заявлению № 11055/22 о нарушении прав человека во время полномасштабного вторжения россиян в нашу страну.

Напомним, что ранее Силы безопасности и обороны Украины призвали мир не допустить судилища над пленными защитниками Мариуполя. В ГУР заявили, что оккупанты планируют провести «судилище» над пленными защитниками «Азовстали» в День Независимости Украины.