Армия США приобретет 163 вездехода «Беовульф» для нужд арктических операций

Компания BAE Systems победила в тендере армии США на поставку вездехода в условиях холодного климата.

Об этом сообщает Defense Brief.

В тендере участвовали BAE Systems и Oshkosh Defense. Тендер на 279 млн долларов рассчитан на поставку машин, запчастей и логистической поддержки подрядчиков. Армия США избрала победителя после получения прототипа.

Вездеход нужен армии США для замены вспомогательных транспортных средств малых блоков, находящихся на вооружении с 1980-х годов. Они также известны как BV206. После проведения испытаний прототипа в начале 2022 года на Аляске, армия США выбрала " Беовульф " для замены BV206. Испытания учитывали: десантные операции; навигацию на местности; запуск и работу машины в экстремально холодную погоду.

Важнейшим в испытаниях были отзывы военных. Конструкция машины - нетренированная гусеничная машина для перевозки персонала и различного груза из двух отсеков. Машина способна пересекать снег, лед, песок, грязь, болота и скалы. Также Beowulf может плавать в затопленных районах. В общей сложности армия США закупит 163 машины для удовлетворения потребностей в арктических операциях.

«Мы с нетерпением ждем возможности предоставить нашим солдатам, работающим на сложной местности и в условиях, этим высокоэффективным транспортным средством», — сказал Марк Синьорелли, вице-президент по развитию бизнеса в BAE Systems Platforms & Services

Завершение контракта ожидается к 2029 году.