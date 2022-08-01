Подконтрольные партии путина «волонтеры» отправляют мариупольцев на «фильтрацию», – «Слідство. Інфо»

Российские «волонтерские организации» «Волонтерская рота» и «Молодая гвардия», пол руководством депутата российской Госумы от партии владимира путина «единая россия» Дмитрием Саблином, вместе с российскими военными под видом эвакуации отправляли мариупольцев на «фильтрацию».

Об этом со ссылкой на «Слідство. Інфо» пишет УП.

«30 апреля в соцсетях выложили фото с мужчинами в синих и красных кофтах на фоне уничтоженного здания, которые держат в руках плакаты с надписями «Молодая гвардия» и «Волонтерская рота». Судя по подписи, это фото сделано в Мариуполе. Людей в красной ( «Волонтерская рота» – ред.) и синей («Молодая гвардия» – ред.) одежде можно увидеть на многочисленных фото и видео из Мариуполя, которые выкладывают на страницах упомянутых организаций в соцсетях », - пишет «Слідство. Інфо».

Отмечается, что « Молодую гвардию основала политическая партия владимира путина "единая россия" и фактически это молодежное крыло этой партии. В 2018 году Молодая гвардия начала сотрудничество с Боевым братством, ответвлением которого является Волонтерская рота. Представители этих структур позиционируют себя как волонтеры и в соцсетях рассказывают, как рубят дрова, раздают людям хлеб и еще какую-то помощь и якобы помогают с эвакуацией.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, на котором рядом с гражданскими вблизи автобуса можно увидеть представителей «Волонтерской роты» и «Молодой гвардии» и вооруженных российских военных. Отмечалось, что «российские военные и « официальные волонтеры» блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от « эвакуации».

Как отмечает «Слідство. Інфо», журналисты в соцсетях наткнулись на видео от 18 апреля этого года, на котором представитель «Молодой гвардии» предупреждает жителя пожилого Мариуполя: «Если вы зайдете в автобус, вас отвезут на фильтрацию».

«Волонтерская рота» заявила, что за полтора месяца якобы эвакуировала около полутора сотен мариупольцев.

Эти организации курирует депутат российского Государства от «Единой России», уроженец Мариуполя Дмитрий Саблин. Отмечается, что он известен как лидер российского движения «Антимайдан». До того, как Россия начала войну против Украины, Саблин строил репутацию мецената Мариуполя и был почетным жителем города. В 2014-м его лишили этого звания за антиукраинскую политику. По данным СМИ, в 2019 году Саблин стал секретарем севастопольского отделения «Единой России» в оккупированном Крыму, где, кроме того, зарегистрированы компании, вероятно связанные с Саблиным. В частности, группе компаний, основателем которой является Саблин, принадлежит отель Рота-Chalet Marina в Севастополе. По данным Forbes, Саблин входит в тридцатку самых богатых российских «госслужащих и депутатов» .

«Слідство. Інфо» пишет, что сейчас Саблин активно отчитывается об «успехах» по трудоустройству мариупольцев, в частности в секторе строительства, и часто бывал на мероприятиях в Мариуполе, в частности, сопровождал предводителя так называемой «ДНР» Дениса Пушилина.

По словам Андрющенко, Саблин , а также мариупольский эксрегионал Петр Иванов фактически построили в Мариуполе «мощную агентурную сетку» и « они, в принципе, являются авторами «русской весны» в Мариуполе». Сообщается, что Иванов исчез из Мариуполя во время так называемой «русской весны» и через два года был замечен в Москве, а несколько месяцев назад он вроде бы появился уже в оккупированном Мариуполе.