«Война идет на истощение»: Столтенберг призвал как можно быстрее дать Украине больше оружия и оборудования

Генеральный секретарь НАТО заверил Украину в дальнейшей поддержке, которая продлится столько, сколько потребуется.

Об этом он заявил во время выступления на втором саммите Крымской платформы.

– Мы отданы партнерству с Украиной, мы помогли перейти к натовским стандартам. Зима будет тяжелой, и мы видим, что война идет на истощение. Это борьба воли, логистики, поэтому мы должны дальше поддерживать Украину. Мощная и стабильная Украина – залог евроатлантической безопасности. Мы продолжим быть вместе с Украиной столько, сколько нужно, – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что восемь лет назад россия незаконно захватила Крым, превратив его в одно из самых милитаризованных мест на планете.

– И он стал плацдармом для нападения на Украину полгода назад. Президент Путин полагал, что сможет сломать украинский народ и будет диктовать свои условия. Но он ошибся. Украина показала способность защищаться от агрессии и наносить тяжелые потери России, - сказал Столтенберг.

Он заверил, что НАТО полностью солидарен с Украиной, страны-члены поддерживают суверенитет и территориальную целостность и право защищать свою землю.

- НАТО является частью Контактной группы под эгидой США, которая мобилизует поддержку, и я активно призываю лидеров оказывать большее оружие и оборудование как можно быстрее, - сказал он.

Напомним, что ранее Столтенберг заявил, что у НАТО нет ограничений по видам вооружений, которые можно направлять на нужды ВСУ.