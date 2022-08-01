Шли два часа с завязанными глазами: Женщина рассказала, как выводила из оккупированного села на Черниговщине 24 ребенка

Жительница города Броваров Лиза рассказала, как попала в село Новая Басань на Черниговщине, и как потом пришлось несколько часов с завязанными глазами вести по полю более 20 детей.

Об этом говорится в материале Следствие.Инфо.

Первая попытка уехать из Новой Басани была неудачной. Женщина рассказывает, что проживала в небольшом доме вместе с друзьями. В общей сложности их было 16 человек. Лиза попыталась договориться с российскими военными, чтобы ее с семьей выпустили на автомобиле или пешком.

– Мы вышли на улицу, они очень рядом с нами стояли. Я думаю, сто метров – это максимум. Договорились, они говорят: "Хорошо, давайте быстро собирайте всех, кто есть".

Пока Лиза всех собирала, уезжать гражданским запретили. Вечером, как говорит женщина, узнала, что 20 мужчин пленили. Ее муж тоже домой не вернулся. Пленных не отпускали почти месяц, держали в сараях при температуре – 12 градусов без еды, давали минимальное количество воды.

Из-за того, что еды уже не хватало местным жителям в селе Лиза решила еще раз просить о «зеленом» коридоре. Россияне согласились при условии, что у всех будут завязаны глаза, у детей тоже, а Лиза будет идти первой.

Женщина вспоминает, как солдаты говорили: «Но смотрите, поле заминировано. Мы в вас не будем стрелять, но вы подумайте».

В общей сложности вывели 24 ребенка всех возрастов. Они шли, держусь за веревку. Старшие несли на руках меньших детей. Всю дорогу, вспоминает Лиза, за «зеленым» коридором следил русский дрон. Люди шли более двух часов и, когда подходили к лесополосе, увидели украинских военных. Узнали их по форме и шевронам.

Лиза рассказывает, их быстро посадили в автомобиле и вывезли подальше.

Новую Басань военнослужащие ВСУ освободили от российских войск 1 апреля.