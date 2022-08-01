Оккупанты пытались отсоединить ЗАЭС от энергосистемы Украины, но безуспешно, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты предпринимали попытки отключения ЗАЭС от энергосети Украины.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, 23 августа.

Президент заявил, что на станции находятся украинские профессионалы, благодаря чему ЗАЭС работает и выбросов по состоянию на сегодняшний день не было. Однако, по словам Зеленского, опасность сейчас стопроцентная.

- Попытки отсоединения ЗАЭС от сетей были. Мы это знаем. Не состоялись. Будем верить, что они [россияне] услышали, что это опасность для всего мира, — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина ожидает приезда МАГАТЭ и специалистов ООН и предложила им доехать согласно украинскому законодательству.

Напомним, ранее президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин высказал мнение, что украинские военные могут перебить линии передач на Запорожской АЭС, если российские оккупанты «отрубят» ЗАЭС от украинской энергосистемы.