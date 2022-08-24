Оккупанты похитили и незаконно усыновили уже более тысячи детей из Мариуполя

Более 1000 детей из временно оккупированного Мариуполя живут в семьях на территории российской федерации.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте российского Управления по семье и детству, пишут Буквы.

По данным российского Управления по семье и детству, уже более 1000 детей с территории временно оккупированного Мариуполя находятся в российских семьях в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае.

Еще более 300 малышей находятся на временном содержании в специализированных учреждениях Краснодарского края и вскоре также познакомятся с новыми "семействами".