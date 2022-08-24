Оккупанты похитили и незаконно усыновили уже более тысячи детей из Мариуполя

Более 1000 детей из временно оккупированного Мариуполя живут в семьях на территории российской федерации.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте российского Управления по семье и детству, пишут Буквы.
По данным российского Управления по семье и детству, уже более 1000 детей с территории временно оккупированного Мариуполя находятся в российских семьях в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае.
Еще более 300 малышей находятся на временном содержании в специализированных учреждениях Краснодарского края и вскоре также познакомятся с новыми "семействами".
В сообщении отмечается, что с момента усыновления у родителей возникает право на единовременную выплату, на получение материнского капитала и на оплату декрета по месту работы при усыновлении малышей в возрасте до 3 месяцев.
Для того, чтобы поощрять россиян усыновлять незаконно вывезенных из Украины детей, им также ежегодно обещают выплачивать по более 20 тысяч рублей за каждого усыновленного ребенка и более 150 тысяч – за ребенка с инвалидностью, ребенка старше 7 лет, а также за усыновление одновременно родных братьев или сестер.
Следует отметить, что согласно определению статьи 2 Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, "принудительная передача детей от одной национальной, этнической, расовой, религиозной группы в другую - это геноцид".
Ранее сообщалось, что в россию депортировали 5100 украинских детей - 46 удалось вернуть. Также напомним, что в Украине запустили портал розыска несовершеннолетних «Дети войны».
Справка. Геноцид - целенаправленные действия с целью полного или частичного уничтожения групп населения или народов по национальным, этническим, расовым, корыстным или религиозным мотивам. Слово "геноцид" впервые ввел в 1944 году польский юрист Рафаэль Лемкин в своей книге "Правление оси в оккупированной Европе". Он состоит из греческого префикса genos, означающего раса или племя, и латинского суффикса cide, означающего убийство. Лемкин разработал этот термин частично в ответ на нацистскую политику систематического убийства евреев во время Холокоста, но также в ответ на предыдущие случаи истории целенаправленных действий, направленных на уничтожение отдельных групп людей.