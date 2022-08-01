ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинские военные «приземлили» еще пять вражеских беспилотников и вертолет Ка-52 российских оккупантов

Уже 182-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 23 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 24 августа.

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00:36 Во вторник, 23 августа, украинские военные «приземлили» еще пять вражеских беспилотников и вертолет Ка-52 российских оккупантов, сообщают Воздушные силы ВСУ .

«23 августа подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня», - отмечают в Воздушных силах.

Также украинские штурмовики и бомбардировщики совершили 15 авиаударов по позициям российских оккупантов.