Война на Николаевщине: Враг пытается удержать позиции, обстреливает прифронтовые села, ВСУ наносят удары в ответ

На большей части Николаевской области, за исключением Снегиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 24 августа, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 23 августа доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

07:40 В Генштабе ВСУ сообщили, что на Южнобугском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на удержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны.

Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Степная Долина, Новая Заря, Таврическое, Заселье, Новониколаевка, Широкое, Кобзарцы, Партизанское, Лозовое, Белая Криница, Добрянка, Осокоровка, Потемкино и Трудолюбовка. Нанес авиационные удары возле Потемкиного и Лозового.

Вел воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Сухой Пруд и Большое Артаково.

07:12 В ОК «Юг» сообщили, что обстановка в нашей операционной зоне сохраняет стабильное напряжение, но контролируется силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Нет изменений в составе и положении подразделений. В тактике действий предпочитает дистанционное противодействие.

«В течение боевого дня по нашим позициям нанес десять авиационных ударов штурмовой авиацией и вертолетными парами. Без наших потерь», – сообщили в оперативном командовании.

Наши 3 вертолетных удара по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Нововознесенском, Архангельском и Правдином наряду с работой ракетно-артиллерийских подразделений имеют результат по сокращению вражеского войска на 13 рашистов, самоходную гаубицу «Мста-Ста». Уже традиционно уничтожен склад боеприпасов. На этот раз в Нововоскресенском. Окончательные потери врага дознаются.

Корабельная группировка вражеского флота уменьшена до 10 маневрирующих вдоль крымского побережья единиц. Среди них 2 ракетоносителя, один из которых подводный, оснащенный 28 ракетами типа «Калибр», в готовности к нанесению ракетного удара по всей территории Украины.