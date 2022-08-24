россия инсценировала удар по «администрации» Пушилина, чтобы оправдать атаку на правительственные здания Украины 24 августа, – ISW

Аналитики американского Института изучения войны считают, что российские оккупанты инсценировали удар по «администрации» главаря боевиков «ДНР» Дениса Пушилина, чтобы оправдать удары по украинским правительственным зданиям 24 августа, в День Независимости.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

«Российские СМИ представили атаку как прямой украинский удар по правительственному зданию «ДНР», потенциально с целью создания информационных условий для ответных ударов по украинским правительственным зданиям в День Независимости», - говорится в сообщении.

В Институте изучения войны подчеркивают, что, по их данным, в момент обстрела главарь «ДНР» Денис Пушилин отсутствовал.

Ранее сообщалось, что россия может увеличить на День Независимости количество ракетных обстрелов некоторых украинских городов, в частности Киева.