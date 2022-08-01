Министр Резников заявил, что «худший сценарий» в войне россии против Украины уже позади

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина уже пересекла границу, когда можно было ожидать «худший сценарий» развития войны с россией.

Об этом он заявил в интервью CNN.

Отвечая на вопрос, заходит ли российско-украинская война в тупик, министр сказал, что «худший сценарий» событий в Украине уже позади.

Резников считает, что Украина стоит на пороге «нового этапа» войны, потому что начинает контрнаступление в другом направлении.

- Мы находимся на стадии стабилизации на поле боя с помощью небольшого перемещения подразделений, и мы создали там много хороших средств сдерживания, - заявил Резников.

Напомним, ранее Резников заявил, что война между Украиной и россией не может быть заморожена, но возможно «охлаждение» ситуации, поскольку военным нужно время на восстановление сил.