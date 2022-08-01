Шойгу снова заверил, что в Украине все «идет по плану», и соврал о причинах замедления

Министр обороны рф Сергей Шойгу признал замеделение продвижения российских войск в Украине, но в очередной раз заявил, что «операция идёт по плану».

Об этом шла речь на совещании министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (рф, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан).

- Замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции в Украине - сознательное решение, обусловленное стремлением минимизировать жертвы среди гражданских, - заявил Шойгу.

При этом, по его словам, «операция идёт по плану», он заявил, что «все задачи будут выполнены».

Важно отметить, что заявление Шойгу о стремленим минимизировать жертвы среди гражданских является абсолютной ложью. По данным Службы безопасности Украины, из 20 наносимых по Украине ракетных ударов только один приходится на военный объект, остальные – попадают в гражданскую инфраструктуру. Фактически российская армия целенаправленно бъет по гражданским объектам, из-за чего ежедневного погибают или получают ранения гражданские.

Как известно, за последний месяц россия не смогла добиться особых в успехов в попытках оккупировать полностью Донецкую область. Попытки улучшить положение на Южнобугском направлении также остались без особых успехов.