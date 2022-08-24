«Россия сгнила изнутри»: Постпред Украины в ООН Кислица описал проиходящее в рф цитатой известного научного фантаста

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что россия «сгнила изнутри».

Об этом он заявил 23 августа на заседании ООН, которое было инициировано российской стороной из-за ситуации на Запорожской АЭС.

По словам украинского посла, страна-оккупант «сгнила изнутри», если позволяет себе транслировать массовые фейки на главной международной площадке мира.

23 августа, выступая на созванном из-за ситуации на ЗАЭС заседании Совбеза ООН, Небензя в который раз описал альтернативную реальность, в которой Россия, оккупирующая украинские территории, убивающая украинцев и шантажирующая мир риском ядерной аварии, – «защитница», а Украина и поддерживающий ее Запад – «зло».

«Финал российского заявления – натуральная фантастика. Айзек Азимов писал: «Сгнивший ствол дерева до того, как его сломает ураган, выглядит сильным». Россия сгнила изнутри», – заявил Кислица.

Дипломат напомнил, что россии ЗАЭС нужна как средство ведения войны и для пропаганды, ведь ее деоккупация будет провалом путинской кампании на юге Украины, а также как средство для покрытия потребности оккупированных территорий в электроэнергии.

Напомним, ранее Сергей Кислица заявил, что единственная причина, почему россию не исключили из ООН, как когда-то СССР – из Лиги Наций, это потому что что она имеет ядерное оружие.