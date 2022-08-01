Николаевский нардеп Костенко записал поздравление с Днем Независимости на фоне российских военнопленных

Народный депутат Украины от партии «Голос» Роман Костенко записал видео поздравления с Днем Независимости Украины на фоне семи российских военнопленных.

Видео опубликовано на его странице в Facebook.

– Эти люди пришли на нашу землю, чтобы мы никогда не праздновали День Независимости. И рассчитывали на то, что победят нас за три дня. Но сейчас они здесь стоят перед вами на коленях, а мы с вами празднуем этот день. Ибо мы сильная нация, которая готова умереть за свою независимость. Дорогие украинцы, я поздравляю вас с этим днем. Мы завоевали его вместе. Мы выстояли и будем защищать свою свободу дальше, – сказал Костенко.