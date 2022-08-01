Угрозы проведения наземной операции со стороны Беларуси пока нет, - ГУР

Несмотря на то, что Беларусь уже тем или иным образом участвует в войне против Украины, пока угрозы наземной операции со стороны белорусского государства нет.

Об этом представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов рассказал в интервью оппозиционному белорусскому изданию «Nexta».

По словам представителя военной разведки Украины, власти Украины отрабатывают разные сценарии, включая вторжение со стороны Беларуси.

Хотя Беларусь уже участвует в войне, предоставляя свои аэродромы для нанесения воздушных ударов по украинским населенным пунктам, производя ремонт российской поврежденной военной техники и проводя вербовку белорусов для участия в непосредственных боевых действиях против Украины.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко и соучастник военных преступлений россии на украинской земле поздравил Украину с Днем независимости.