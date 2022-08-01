В Николаевской области контрразведка СБУ задержала агента российского ГРУ, который «охотился» на «HIMARS»

В ходе противодиверсионной спецоперации в прифронтовых районах Николаевской области контрразведка СБУ задержала агента российского ГРУ.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Житель Николаевщины собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на южном направлении. Основной задачей предателя было установление и передача оккупантам координат боевых позиций реактивных артиллерийских систем «HIMARS». Эту информацию россияне планировали использовать для подготовки и проведения диверсий и ракетных ударов.

«Контрразведчики установили, что задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки россии после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения российских спецслужб он попал как активный сторонник прокремлевских взглядов на вооруженную агрессию против Украины. Злоумышленник распространял свои деструктивные сообщения в соцсетях. Предложение о негласном сотрудничестве с агрессором он получил на собственный телефон через один из мессенджеров. После вербовки приступил к выполнению вражеских задач по разведывательно-подрывной деятельности», - говорится в сообщении.

Сведения об объектах подозреваемый переправлял своему куратору из рф по закрытым каналам электронной связи в виде детальных схем, которые после передачи уничтожал. Во время обыска по месту жительства задержанного был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором.

В Николаевской областной прокуратуре сообщили, что задержан 50-летний житель Николаевского района. Против него было открыто уголовное производство за несанкционированное распространение информации об ВСУ с целью предоставления такой информации государству-агрессору (часть 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, подозреваемый по заданию представителя спецслужбы россии собирал и передавал информацию о расположении подразделений ВСУ, вооружения и боеприпасов, которые дислоцируются на территории Николаева и области. По этим объектам в дальнейшем планировались ракетные и артиллерийские удары. Отдельной задачей для злоумышленника были поиск и фиксация мест нахождения или передвижения систем залпового огня HIMARS.

По ходатайству прокурора суд подозреваемому избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,5 миллиона гривен.