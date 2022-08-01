рф пытается спровоцировать энергетическую бедность для десятков миллионов людей, - Зеленский на Совбезе ООН

россия намеренно пытается спровоцировать энергетическую бедность для десятков миллионов людей в разных странах.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН, сообщает РБК-Украина.

- россия намерена вызвать энергетическую бедность десятков миллионов людей, лишив их доступ к основным товарам и электроэнергии, поднимая цены на энергию. Это делается постоянным членом Совета Безопасности ООН, все еще пользующимся привилегией своего права вето, - заявил Президент Украины.

Отметим, что 24 августа в Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН, посвященное полугодию вторжения россии в Украину. Совбез ООН на заседании должен рассмотреть круг вопросов, связанных с последствиями войны россии против Украины. Инициаторами заседания выступают США и страны Европы, представленные в Совбезе.