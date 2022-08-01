«Нельзя заморозить конфликт»: Зеленский призвал Европу не идти на уступки россии

Сегодня демократический мир перехватил инициативу в противостоянии со страной-агрессором, поэтому нужно сохранять единство, чтобы одержать победу в войне, которую Россия развязала в Украине.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, передает Офис Президента Украины.

По словам Зеленского, Россия будет пытаться влиять на ситуацию в Европе и мире с помощью информационного оружия и энергетики, используя фактор приближающегося отопительного сезона. Он отметил, что Европейскому союзу сложно внедрять следующие пакеты санкций, потому что они отражаются и на политике внутри государств, прежде всего ЕС. Поэтому очень важно оставаться объединенными в этом вопросе.

- Нельзя заморозить конфликт и нельзя сказать: подождем год, два, три… Это будет наша слабость. Украина не имеет права упустить инициативу и не должна дать возможность Европе потерять инициативу. Сегодня весь мир выиграл инициативу в российской федерации. И наша победа в этой войне – это объединение и невозможность потери этой инициативы, – подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны Борис Джонсон убежден, что партнеры Украины преодолеют сложные экономические обстоятельства и выйдут из этих испытаний еще сильнее, потому что не будут уязвимыми перед шантажом со стороны России.