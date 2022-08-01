россия пыталась сорвать выступление Зеленского на Совбезе ООН – Президент призвал расследовать массовое убийство в Еленовке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в оккупированную Еленовку нужно отправить миссию для установления фактов гибели около 50 украинских военнопленных в колонии.

Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН и добавил, что нужно также выяснить, в каких условиях находятся все военнопленные в россии, пишет УНН.

- Еленовка стала ужасной страницей в истории Европы и есть настоятельная потребность отправить туда миссию по выяснению фактов. Также нужно выяснение условий, в которых находятся все военнопленные в россии, - сказал Зеленский.

Также он отметил, что если рф не остановится сейчас, то все российские убийцы окажутся в других странах.

- Если она не остановится в Украине, если она не остановится на победе Украины, все эти российские убийцы окажутся в других странах. В Европе, Азии, Южной Америке. Следы российских военных преступников везде, и мы должны все объединиться и действовать решительно, чтобы больше нигде не было следов российских ракет, чтобы не было городов, уничтожаемых российской артиллерией, для того, чтобы нигде не было угрозы ядерной катастрофы, чтобы не было продовольственного кризиса. Для этого россии нужно вывести из нашей земли, из нашего моря свои войска, чтобы больше ни одна страна не нарушала принципы и конвенции ООН, - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он отметил, что россия должна быть привлечена к ответственности за агрессию против Украины. Резолюция об этом будет подана перед 77-й Генеральной ассамблеей ООН.

Как сообщает «Украинская правда», представитель россии в Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время заседания пытался заблокировать участие Президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи. Он требовал, чтобы выступление Зеленского было очным.

Вопрос был вынесен на голосование, но поддержала это предложение только россия, Китай воздержался, а остальные 13 членов Совбеза ООН проголосовали против.