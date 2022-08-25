В мире голод угрожает 345 миллионам человек, одна из причин кризиса – российская война против Украины

Количество людей, которым грозит острая нехватка продовольствия, с 2019 года увеличилось более чем вдвое и достигло 345 миллионов.

Об этом заявили во Всемирной продовольственной программе ООН, передает Лига.net.

Причинами обострения кризиса продовольственной безопасности в организации считают пандемию COVID-19, вторжение России в Украину и изменение климата. Влияние российского вторжения повлекло за собой «массовые последствия» на Ближнем Востоке.

– Например, Йемен импортирует 90% своих продовольственных потребностей, около 30% шли через Черное море, – сказала региональный директор КПН Корин Флейшер.

ВПП поддерживает в этой стране 13 миллионов из 16 миллионов нуждающихся, но помощь ООН покрывает лишь половину ежедневных потребностей людей из-за нехватки средств – из-за войны в Украине и эпидемии наковыда цены на продовольствие выросли в среднем на 45%, и западные доноры также столкнулись с ухудшением глобальной экономической ситуации, сказала Флейшер.

В мае Всемирная продовольственная программа ООН заявляла, что вторжение России в Украину вызвало кризис продовольствия в Латинской Америке и в Карибском бассейне.