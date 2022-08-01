ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинская ПВО сбила четыре российских беспилотника

Уже 183-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 24 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 25 августа.

Информация постоянно обновляется:

00:22 За полгода полномасштабной войны против Украины россия потеряла 12 тысяч 142 единицы техники стоимостью $16,56 миллиарда без учета ракет. Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на Forbes.

00:12 В воздушном командовании «Центр» сообщили, что расчеты зенитных ракетных войск уничтожили в украинском небе четыре БПЛА врага, предположительно Орлан-10, пытавшихся разведать дислокацию наших войск. В Черниговской области сбили два беспилотника и по одному – в Сумской и Черкасской.

00:07 ВСУ нанесли удар по оккупантам на Изюмском направлении.