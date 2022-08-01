Война на Николаевщине: Оккупанты снова обстреляли Николаев

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 25 августа, которые происходят на территории Николаевской области.

Хронология событий 24 августа доступна по этой ссылке.

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03:24 В Николаеве прозвучали сильные взрывы. Оккупанты обстреливают город ракетами.

По всей области после взрывов объявили воздушную тревогу.