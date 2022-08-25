Новые добровольческие «батальоны» рф имеют размер только усиленных рот, – ISW

В россии продолжают формировать новые добровольческие отряды для войны против Украины, однако они не имеют ничего общего с условной боевой мощью батальонных тактических групп, вторгавшихся в Украину в феврале.

Об этом говорится в анализе вашингтонского аналитического центра Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, Алтайский край объявил о формировании пяти добровольческих подразделений: батальонов «Калашников» и «Алтай», роты «Катунь», взвода «Бия». Местные СМИ отмечают, что рекламируемая месячная зарплата колеблется от 30 тысяч до 300 тысяч рублей (примерно от 500 до 5 тысяч долларов США).

Местное издание Республики Татарстан заявило, что классификация добровольческих формирований «батальонами» российскими властями преувеличивает реальное количество призывников в каждом добровольческом подразделении. В частности, издание отмечает, что батальон «Парма» Пермского края насчитывает 90 человек и структурно больше соответствует мотострелковой роте.

Эксперты отмечают, что указанные добровольческие группы не описываются как БТГ и тем более «не имеют ничего общего с условной боевой мощью батальонных тактических групп, которые вторгались в Украину в феврале, даже если не принимать во внимание неопытность, возраст и очень ограниченную подготовку, какую эти добровольцы получают перед развертыванием в боевых действиях».

«Непонятно, как они применяются на поле боя, если только не собираются друг с другом или с остатками уже развернутых БТГ», - пишут в Институте.

Также аналитики обратили внимание, что после ряда сообщений в СМИ о формировании «Собянского полка» в москве вербовку прикрыли, вероятно, во избежание критики москвичей.

Напомним, как в разведке сообщали, что у россии не удалось создать 16 добробатов, поэтому у них был план по формированию «отдельного военного корпуса»