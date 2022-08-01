Оккупанты размещают свою военную технику в 60 метрах от реактора на ЗАЭС, – британская разведка

Российские военные продолжают находиться на территории Запорожской атомной электростанции, и в этой связи остаются три основных риска для работы ЗАЭС.

Об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине от 25 августа.

21 августа 2022 года снимки указывали на то, что рф сохранила и усилила военное присутствие там, российские БТР расположены в пределах 60 метров от реактора №5, пишут в обзоре.

Российские военные, возможно, пытались скрыть технику, паркуясь под трубами и арками-проездами.

«Россия, похоже, готовится использовать любую военную деятельность Украины в районе ЗАЭС с пропагандистской целью. Пока РФ продолжает оккупацию ЗАЭС, главный риск для работы реактора, скорее всего, и дальше будет состоять в том, что возникнет нарушение систем охлаждения реактора или повреждение резервных линий электроснабжения, или работники станции, выполняющие свою работу под давлением, допустят ошибки», - отмечает британская разведка.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты предпринимали попытки отключения ЗАЭС от энергосети Украины.