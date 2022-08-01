«Демилитаризация вражеской армии продолжается»: Артиллерия николаевских морпехов уничтожила вражеские бензовозы, бронетехнику и боекомплект

Артиллерия 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского точными выстрелами уничтожила несколько вражеских бензовозов, несколько БМП и боекомплект.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

«Пока российское командование продолжает фантазировать на тему своих успехов на Южном направлении, морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского вносят собственные коррективы во враждебное «все по плану», - сообщают в бригаде.

На днях благодаря плодотворному сотрудничеству аэроразведки и артиллерии бригады противник недосчитался несколько бензовозов, несколько БМП и боекомплекта, уничтоженных точными выстрелами САУ.

«Демилитаризация вражеской армии продолжается», – резюмировали в 36-й ОБРМП.

Напомним, ранее в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского показали видео, как старший офицер батареи самоходного дивизиона "Маркус" умело справляется с 2С1 "Гвоздика".