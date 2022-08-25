Скандальной экс-преподавательнице столичного вуза объявили подозрение за вербовку в Киеве корректировщиков оккупантов

Евгения Бильченко Контрразведчики СБУ разоблачили агентурную сеть спецслужб рф, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью и передавала российским военным данные о дислокации и численности украинских сил обороны накануне 24 февраля.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

После разоблачения первого агента сети в марте СБУ провела спецоперацию, в результате которой установила всех участников этой группы. Ими оказались жители столицы в возрасте 35-45 лет.

Выяснено, что ее главным менеджером была киевлянка, которую спецслужбы страны-агрессора завербовали во время поездок в рф.

Так, женщина сформировала агентурную сеть и перешла в режим ожидания дальнейших указаний.

За несколько месяцев до вторжения агентура активизировалась на информационном поле. Они начали разгонять в соцсетях пророссийские видеоматериалы и публикации.

В частности, создавали паблики, аккаунты, каналы и сообщества, широко тиражировавшие антиукраинские фейки, глорифицировавшие «русский мир» и призывавшие к захвату государственной власти в Украине.

Накануне 24 февраля женщина получила указание собрать разведданные об объектах и обороне Киева, а именно: дислокацию/перемещение военнослужащих и техники ВСУ; состояние защищенности военных объектов; гражданские инфраструктурные объекты энергетики, транспорта, финансов, связи, здравоохранения и т.д.

Агенты оперативно приступили к сбору данных по районам. Подробные отчеты, фото и геолокацию объектов предатели пересылали по мессенджерам на телефонные номера российских мобильных операторов.

СБУ собрала неопровержимые доказательства их преступного сотрудничества с врагом.

В настоящее время организаторы уведомлены о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: часть 3 статьи 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»); часть 2 статьи 111 («Государственная измена»); часть 3 статьи 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины).

Один из членов группы уведомлен о подозрении по части 3 статьи 436-2 УКУ.

Кроме того, в суд направлен обвинительный акт в отношении еще одного агента по части 2 статьи 111 («Государственная измена») и части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что организатор агентурной сети - бывшая преподавательница столичного университета.

Ее имя в ведомстве не называют, но в заблюренном фото фигурантки можно узнать скандальную бывшую преподавательницу кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгению Бильченко.

С февраля 2022 года подозреваемая, находясь на территории страны-агрессора и действуя по заказу кураторов из рф, создала и администрировала в мессенджере Telegram ряд групп. В этих группах женщина вербовала граждан Украины для получения информации о размещении и перемещении военнослужащих Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны в Киеве и Киевской области.

По предварительным данным, указанная гражданка завербовала более 10 человек, которые с 24 февраля совершали обходы определенных участков и фотографировали места дислокации и передвижения украинских военнослужащих, после чего эти сведения передавались кураторам из силовых структур российской федерации.

Кроме того, на своей странице vkontakte и на канале YouTube приспешница оккупантов выкладывала видео и распространяла сообщения, которые по своему содержанию оправдывали вооруженную агрессию российской федерации против Украины и признавали правомерной. Также в этих сообщениях женщина призвала к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Мероприятия по разоблачению и документированию проводили сотрудники СБУ совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева.

Напомним, как Бильченко оказалась в центре скандала после того, как назвала Украину «онкобольной американской колонией». Позже экс-педагог жаловалась, что осталась без работы, а ее никто не «подобрал» – ни россия, ни «хотя бы ОТЗЖ».

Также напомним, как СБУ задержала эксдепутата горсовета, работавшего на спецслужбы России и разработавшего концепцию «Николаевской народной республики». По информации «Преступности.НЕТ», задержанный – экс-депутат Николаевского городского совета от ПСПУ Наталии Витренко Сергей Шубин.

Шубин работал заведующим кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права НУ «Одесская юракадемия». В 2021 году с его преподавательской деятельностью также возник конфликт – во время общения со студентами он заявлял, что организации «Л/ДНР» не признаны террористическими организациями.