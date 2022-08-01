Более 300 миллионов гривен из банка сына Януковича отдали ВСУ

Более 300 миллионов гривен арестованных средств ОАО «Всеукраинский банк развития» передали Вооруженным силам Украины. Владельцем 100% акций банка с 2011 года был старший сын бывшего президента.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Работники банка пытались скрыть происхождение наличных средств этого финучреждения. Ведь у денег нет законного источника происхождения. Поэтому банковские рабочие с помощью финансовых операций легализовывали доходы, полученные преступным путем.

Впрочем, в ходе досудебного расследования прокурорами Офиса Генерального прокурора был наложен арест на денежные средства должностных лиц «Всеукраинского банка развития» и непосредственно средства сына экс-президента. Впоследствии судебными решениями деньги были переданы АРМА.

Еще с начала вооруженной агрессии рф прокуроры ОГП инициировали принудительное изъятие имущества, арестованного в уголовном производстве по подозрению отпрыска бывшего президента.

Суд постановил отправить указанные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. В настоящее время 304 миллиона гривен зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины.

Напомним, как крупнейшую в истории Украины взятку передали в поддержку ВСУ.