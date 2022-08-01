На Николаевщине вручили подозрение еще одной поклоннице оккупантов

Жительнице города Южноукраинска сообщили о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию рф против Украины, начатой в 2014 году (часть 2 статьи 436-2 УК Украины).

Об этом сообщили в Вознесенской окружной прокуратуре и ГУ Нацполиции в Николаевской области.

По данным следствия, подозреваемая в собственном аккаунте запрещенной социальной сети «Одноклассники» активно публиковала сообщения, в которых содержались материалы по глотификации военных рф, осуществляющих вооруженную агрессию россии на территории Украины.

В случае доказательства вины ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование осуществляется следователями отделения полиции №3 Вознесенского районного управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников управления СБУ в области.

Напомним, как ительнице Николаева сообщили о подозрении за поддержку «русского мира» в соцсетях.