«Выковыривали на*уй по стенкам в машине остатки»: Оккупант рассказал как его сослуживцы снова подорвались на своих минах

Оккупант звонит по телефону своей жене и рассказывает, что он уже был в тюрьме (не может пока назвать причину), и о случае, когда военнослужащие рф взорвались на своих же минах.

Запись телефонного разговора была опубликована Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.