«Выковыривали на*уй по стенкам в машине остатки»: Оккупант рассказал как его сослуживцы снова подорвались на своих минах

Оккупант звонит по телефону своей жене и рассказывает, что он уже был в тюрьме (не может пока назвать причину), и о случае, когда военнослужащие рф взорвались на своих же минах.
Запись телефонного разговора была опубликована Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
– Та, короче, бл*ть, на зоне чилил, нах*й. […] Не могу сказать как, за что, почему, потому что нас могут прослушивать или записывать. Поэтому… щас все нормально, вот… Пацаны выходили, там два двухсотых и много трехсотых. Прям на своих, на своих же опять, на своих минах нах*й. Там выковыривали нах*й. По стенкам…
– Ааа, да, я читала.
– По стенкам в машине аж выковыривали нах*й остатки.
– Ужас.