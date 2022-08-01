Агента фсб в Кабмине приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Анатолий Бай Шевченковский районный суд города Киева приговорил к 12 годам лишения свободы заведующего отделом Секретариата Кабмина, который шпионил на фсб рф.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Фигурант признан виновным в государственной измене. И, кроме тюремного срока, суд назначил конфискацию всего имущества, которое находится в его собственности», – отметили в СБУ.

Напомним, что в начале года СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.

Фигуранты передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.

Предатели делали это не бесплатно: российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тысяч долларов в зависимости от уровня секретности и важности собранных данных.

После разоблачения фигуранты признались в содеянном.

Отметим, что агентом в Кабмине являлся Бай Анатолий Анатольевич. Он занимал должность заведующего отделом по деятельности органов юстиции в Секретариате Кабинета министров.

Относительно результатов судебных разбирательств в отношении другого агента из ТППУ – Гордыны Виталия Николаевича, в СБУ не сообщают.

Виталий Гордина

Напомним, как СБУ разоблачила завербованного агента рф, который пытался установить «жучки» в залах Верховной Рады.