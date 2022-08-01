Испания направила Украине батарею ПВО и 20 бронемашин

Министерство обороны Испании объявило о дополнительной военной помощи для Украины: систему противовоздушной обороны, боеприпасы и бронированные автомобили.

Об этом сообщает El Pais.

Груз военной помощи включает в себя около 20 бронированных машин, 75 паллет с боеприпасами для полевой артиллерии и полную батарею противовоздушной обороны, а также 1000 тонн дизеля стоимостью примерно 2,5 миллиона евро. Бронированные авто и боеприпасы уже располагают украинскими властями.

Кроме оружия, «на срочный запрос» подготовлен груз из 30 тысяч единиц военной формы для зимы, 15,6 тысячи курток, 15 тысяч костюмов и нескольких тысяч единиц дополнительной одежды. Отгрузка запланирована на сентябрь.

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев, однако, отметил, что больше всего Киев интересует поставки 155-миллиметровых гаубиц и 122-миллиметровых минометов, о чем он уже сообщил правительству Испании.

Какую ПВО передала Испания не говорится, но в июне сообщалось о намерениях передать зенитно-ракетные комплексы малой дальности Aspide.