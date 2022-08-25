В День Независимости россия более 200 раз поднимала в воздух свои самолеты, имитируя ракетные удары по Украине

В День Независимости Украины, 24 августа, российские войска совершили около 200 вылетов самолетов, но частота ракетных ударов была значительно ниже, по разным областям Украины попало 8 крылатых ракет Х-22.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

- Суммарно по областям действительно было около 190 воздушных тревог… Вчера несмотря на то, что было такое большое количество тревог, большая ракетная активность не зафиксирована, но зафиксирована большая авиационная активность. Около 200 авиавылетов зафиксировано 24 августа. Противник в основном применял для атак по Украине дальние бомбардировщики Ту-22 М3, которые носят ракету Х-22… Было зафиксировано 8 прилетов этих ракет по областям. Также противник применял реактивные системы залпового огня Торнадо-С, - сообщил он.

Игнат объяснил большое количество воздушных тревог тем, что россия совершала и много «имитационных вылетов», в основном с аэродрома «Шайковка» – для Ту-22, а также с севера Каспийского моря – для самолетов Ту-95 ТС. Самолеты взлетали, делали маневры в воздухе, имитируя удар – и в єто время в Украине объявляли воздушную тревогу.

По его словам, если речь идет о самолетах Ту-95 или Ту-160, то тревога объявляется по всей Украине, а если самолеты Ту-22 – на расстояние до 600 км, что соответствует дальности ракет Х-22.

Он предположил, что план россиян заключался в том, чтобы удерживать украинскую нацию в напряжении в День Независимости Украины.

Спикер Воздушных сил подтвердил, что Зенитно-ракетные подразделения ПС ВСУ за прошедшие сутки сбили два вертолета Ка-52 и уничтожили 6 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня.

Стоит добавить, что 24 августа в Украине прозвучало рекордное количество воздушных тревог с начала полномасштабного вторжения россии - 189 воздушных тревог. Предыдущий рекорд – 109 тревог – зафиксировали 23 апреля, за день до празднования Пасхи.